Жителям Подмосковья рассказали, чем опасны стихийные горки

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды в местах массового зимнего отдыха жителей Подмосковья, чтобы напомнить им правила безопасности при катании со стихийных снежных склонов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках беседы с гражданами специалисты рассказали им о рисках из-за катания на неподготовленных склонах. Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако подчеркнул, что безопасные трассы проходят вдали от потенциальных препятствий: водоемов, столбов, деревьев и так далее. Перед спуском жителям посоветовали пройти трассу пешком, чтобы проверить ее на наличие ям и скрытых препятствий.

«Спасатели рекомендовали жителям отдавать предпочтение только официально оборудованным площадкам, где склоны проверены и подготовлены, а еще напомнили, что малыши должны кататься только под контролем взрослых», – заключил Плевако.

