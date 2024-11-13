Жителям Подмосковья рассказали, что дает постановка дома на кадастр

Постановка жилого дома на кадастровый учет позволяет зарегистрировать права собственности на квартиру в Росреестре. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Помимо этого, после данной процедуры собственники могут прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу или детский сад и совершать другие юридические действия. Например, принять участие в судебном процессе.

В ведомстве добавили, что жители региона могут зарегистрировать квартиру в новостройке за сутки в режиме онлайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.