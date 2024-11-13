Жителям Подмосковья рассказали, что дает постановка дома на кадастр
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Постановка жилого дома на кадастровый учет позволяет зарегистрировать права собственности на квартиру в Росреестре. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Помимо этого, после данной процедуры собственники могут прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу или детский сад и совершать другие юридические действия. Например, принять участие в судебном процессе.
В ведомстве добавили, что жители региона могут зарегистрировать квартиру в новостройке за сутки в режиме онлайн.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.