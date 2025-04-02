Жителям Подмосковья рассказали, что делать, если заблудился в лесу

Людям, которые заблудились в лесу, прежде всего важно остановиться и осмотреться вокруг. Об этом в своих социальных сетях сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Если вблизи есть линии электропередачи, можно идти вдоль них, чтобы выйти к людям. Путь к ним также могут указать лай собак, шум поезда и другие звуки. С наступлением темноты специалисты советуют оборудовать место для ночлега и переночевать в лесу.

«Если ты понял, что заблудился, позвони по телефону и попроси о помощи», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.