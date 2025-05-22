Жителям Подмосковья рассказали, что делать при встрече с дикой лисой

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали жителям, что делать при встрече с дикой лисой. В ведомстве напомнили, что эти животные являются переносчиками бешенства и могут представлять опасность для людей и домашних питомцев.

При встрече с лисой нужно держаться на расстоянии не менее 10 м. Кормить и трогать животное нельзя — даже если лиса выглядит безобидной, она может быть заражена бешенством. Убегать не надо — нужно медленно отходить, не поворачиваясь к зверю спиной. Кроме того, следует сообщить о животном в службу «112».

За последние пять лет число случаев заболевания бешенством в области снизилось на 85%. Если в 2020 году в регионе зафиксировали 95 таких случаев, то в 2024-м — уже 14.

По итогам прошлого года в Подмосковье привили от бешенства более 541 тыс. домашних животных. В лесах разложили свыше 1 млн доз оральной вакцины.

Ранее в министерстве рассказали, что с начала текущего года подмосковные ветеринары вакцинировали более 81 тыс. кошек и собак.