Жителям Подмосковья рассказали, где купить качественные арбузы и дыни

В Подмосковье продолжается сезон продажи арбузов и дынь, приобрести свежие бахчевые можно в 268 специально организованных нестационарных торговых точках, соответствующих всем требованиям безопасности и качества. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, например, качественную продукцию можно приобрести в Одинцово на улице Свободы, д. 1, в Павловском Посаде на улице 1 Мая, д. 28/5, полный список проверенных мест размещен на сайте.

Жителям и гостям региона напомнили, что законность размещения бахчевых развалов подтверждается договорами с администрациями округов или собственниками земельных участков. Для проверки качества товара можно запросить у продавца сертификат или декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, подтверждающие происхождение и безопасность продукта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.