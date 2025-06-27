Жителям Подмосковья рассказали, где найти мероприятия, посвященные Дню молодежи

Жители Подмосковья смогут найти все мероприятия ко Дню молодежи, которые пройдут в регионе в субботу, 28 июня, в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого им нужно перейти в раздел «Услуги» — «Туризм», ввести в строке поиска «День молодежи» и выбрать понравившееся мероприятие. Там можно будет найти все подробности о мероприятиях. Помимо этого, пользователи найдут интересные маршруты и места в разделе «Туризм».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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