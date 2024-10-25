Жителям Подмосковья рассказали, как алкоголь вымывает витамины из организма

Алкогольные напитки могут разрушать витамины, микро- и микроэлементы в организме. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Человек, который выпивает, попадет в замкнутый круг. Чрезмерное употребление алкоголя приводит к дефициту нужных для организма веществ. А их недостаток может усиливать тягу к алкоголю. Спиртные напитки разрушают запасы витаминов и полезных веществ и провоцируют развитие авитаминоза», — рассказал эксперт.

По его словам, первыми из организма вымываются витамины группы В, которые нужны для работы эндокринной и нервной систем, нормального состояния кожи, ногтей, волос, сосудов. Чтобы напитать организм полезными веществами, Холдин призывает наладить питание, а также отказаться от курения и алкоголя.

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