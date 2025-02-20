Жителям Подмосковья рассказали, как будет работать общественный транспорт 23 февраля

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, как будет работать общественный транспорт в регионе в День Защитника Отечества.

В ведомстве рассказали, что весь общественный транспорт, в том числе пригородные поезда, будет курсировать по штатному расписанию выходного дня.

Перед выпуском транспортных средств на маршруты проведут проверку исправности их основных узлов и агрегатов. Кроме того, водители пройдут дополнительные инструктажи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Ленинском округе Подмосковья запустили первый участок дороги ЮЛА.