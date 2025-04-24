Жителям Подмосковья рассказали, как будут работать МФЦ в майские праздники

В майские праздники подмосковные отделения «Мои Документы» будут работать по измененному графику. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, 1 и 9 мая МФЦ не будут принимать посетителей, 4 и 8 мая работать будут только центры с семидневной рабочей неделей. При этом 2, 3, 5, 6, 7 мая все отделения будут работать в обычном режиме. В ведомстве призвали граждан заранее планировать визиты в офисы в предпраздничные дни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.