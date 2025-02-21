Жителям Подмосковья рассказали, как быстро избавиться от прыщей

Точечная обработка прыщей с использованием средств с бензоилпероксидом или салициловой кислотой поможет быстро избавиться от прыщей. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог Одинцовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Григорий Коняхин, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Помимо этого, врач посоветовал делать холодный компресс, для этого нужно приложить лед на пораженный участок на несколько минут. Стоит также ограничить потребление сладкого и фастфуда и избегать выдавливания прыщей.

«Только комплексная терапия, направленная на устранение первопричины появления акне, позволяет достигать более высоких результатов, нежели воздействие только на внешние проявления», — добавил Коняхин.

Если справиться с проблемой самостоятельно не получается, он посоветовал обратиться к врачу-дерматовенерологу. Записаться на прием к нему можно по телефону контакт-центра 122.

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