Жителям Подмосковья рассказали, как часто можно менять поликлинику для наблюдения

Жители Подмосковья могут сменить поликлинику и наблюдаться в учреждении, расположенном не рядом с домом, а рядом с работой, но не чаще одного раза в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания). Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Серпухова.