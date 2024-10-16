Жителям Подмосковья рассказали, как часто можно менять поликлинику для наблюдения
Фото: [Пресс-служба уполномоченного]
Жители Подмосковья могут сменить поликлинику и наблюдаться в учреждении, расположенном не рядом с домом, а рядом с работой, но не чаще одного раза в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания). Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Серпухова.
«Для выбора медицинской организации гражданину необходимо лично или через своего представителя обратиться в выбранную медицинскую организацию с соответствующим заявлением», — уточнила Фаевская.
В заявлении должна быть информация о гражданине, его месте жительства, месте и дате регистрации, номер полиса обязательного медицинского страхования, наименование выбранной им страховой медицинской организации, а также наименование и фактический адрес медицинской организации, в которой гражданин находится на обслуживании на момент подачи заявления.