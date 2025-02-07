Жителям Подмосковья рассказали, как добраться до двух областных горнолыжных спусков на общественном транспорте

Жители Подмосковья могут добраться до популярных областных горнолыжных спусков, чтобы покататься на лыжах, тюбингах или сноубордах, на общественном транспорте. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, доехать до горнолыжного комплекса «Лисья Гора» в Балашихе можно на автобусах № 29 «МЦД Железнодорожная — Автоколонна № 1377», № 13к «МЦД Железнодорожная — ТЦ МаксСити (Лента)», № 5к «МЦД Кучино — Улица Чехова», № 338 «МЦД Железнодорожная — Метро Щелковская» и № 51к «Агрогородок — Школа № 18 — Улица Объединения (Балашиха-2)». В ведомстве уточнили, что выйти нужно будет на остановке «Лисья гора (Баня)».

До спортивного курорта «Сорочаны» в Дмитрове идет электричка Савеловского направления. Пассажирам нужно доехать до станции «Яхрома», пересесть на автобус маршрута № 42 и выйти на остановке «Курово».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.