Жителям Подмосковья рассказали, как доехать до грибных мест в регионе на автобусе

Жители и гости Подмосковья могут добраться до мест сбора грибов в регионе на автобусах АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, до Кучинского лесопарка в Балашихе можно добраться по маршруту № 20 «Балашиха-2 — Агрогородок», доехать нужно остановочного пункта «НИИ Радио», до грибного места в районе станции Львовская в Подольске — на маршрутах № 42 «ст. Львовская — Романцево», № 51 «ст. МЦД Подольск — ЗИО — ст. Львовская», № 54 «Молодежный — ст. Львовская — Матвеевское», № 61 «ст. МЦД Подольск — ст. Чехов». Ознакомиться с полным списком мест и маршрутов можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.