Жителям Подмосковья рассказали, как избежать детских травм из-за зимних активностей

Соблюдение базовых правил безопасности поможет избежать детских травм из-за зимних активностей — катания на санках, лыжах, коньках, строительства снеговиков и игр в снежки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Безопасность зимнего досуга — это не ограничение свободы, а забота о здоровье и благополучии ребенка. Через игру и пример взрослых можно привить навыки, которые сохранят здоровье на долгие годы», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Так, важно использовать специальную экипировку: шлемы, перчатки и нескользящую обувь. Для активностей важно выбирать безопасные места. Родителям также стоит с раннего возраста учить детей распознавать потенциально опасные ситуации и действовать осознанно.

