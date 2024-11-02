Жителям Подмосковья рассказали, как избежать инсульта в молодом возрасте

Молодым людям стоит избегать стрессов и отказаться от употребления алкоголя, чтобы не допустить развития инсульта, который начал чаще поражать людей не только пожилого возраста, но и пациентов в возрасте 30-40 лет. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Выпивая, они не думают о том, что даже в их возрасте любовь к спиртному может иметь такое последствие, как инсульт. Исследования показывают, что систематическое употребление алкоголя ведет к возникновению инсульта почти на 15 лет раньше по сравнению с людьми, не употребляющими алкоголь», — рассказал специалист.

Чтобы снизить риск развития недуга врач также советует контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови, наладить питание, заниматься спортом и отказаться от курения. Людям с атеросклерозом или гипертонической болезнью также важно принимать назначенные препараты и проходить диспансеризацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.