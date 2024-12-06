Жителям Подмосковья рассказали, как избежать сухости кожи в отопительный сезон

В отопительный сезон важно регулярно увлажнять кожу с помощью специальных средств, защищающих эпидермис от сухости. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анаит Тамразова, передает Министерство здравоохранения Московской области.

«Отопительный сезон — испытание для кожи, которое можно преодолеть, увлажняя воздух в помещении и регулярно используя эмоленты — увлажняющие средства», — сказала она.

По ее словам, подобрать средства может помочь дерматовенеролог. На консультации врач также назначит лечение при необходимости. Записаться на консультацию можно по телефону 122 или через портал «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.