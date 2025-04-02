Жителям Подмосковья рассказали, как мошенники используют домовые чаты для хищения персональных данных

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали жителям, как мошенники используют домовые чаты для хищения персональных данных.

Злоумышленники публикуют в чатах объявления о ненужной мебели и технике, которую они отдают бесплатно. После этого они сообщают, что могут передать вещи только через курьера, и присылают ссылку якобы для оформления заказа. При переходе по такой ссылке на устройство жертвы загружается вредоносное ПО и происходит хищение данных.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, не переходите по подозрительным ссылкам и не доверяйте заманчивым предложениям от незнакомцев», — призвали жителей.

Ранее сообщалось, что в области запланировали перевести в онлайн-формат собрания собственников в половине жилфонда.