Жителям Подмосковья рассказали, как мошенники вымогают деньги за «превышение лимита» домашних питомцев
В ГУРБ Подмосковья предупредили о мошенничестве с изъятием питомцев
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В Главном управлении региональной безопасности Московской области предупредили жителей о новом виде мошенничества. Оно связано с учетом домашних животных.
Аферисты звонят под видом сотрудников жилищной инспекции и уточняют число питомцев в квартире. Если ответ превышает произвольно названную норму, злоумышленники начинают угрожать изъятием животных. Чтобы «оформить разрешение» на содержание числа питомцев выше лимита, требуется заплатить.
Мошенники ссылаются на «новые правила», с которыми можно ознакомиться на Госуслугах. Однако предоставленные ими ссылки — фишинговые.
Жителям напомнили, что никаких денежных сборов за содержание домашних питомцев не существует. В случае поступления такого звонка следует сразу положить трубку.
Ранее в Мингосуправления Подмосковья рассказали, как мошенники обманывают пользователей Госуслуг.