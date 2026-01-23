Жителям Подмосковья рассказали, как на автобусе доехать до музея-заповедника «Архангельское»

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали об автобусных маршрутах, на которых можно доехать до музея-заповедника «Архангельское». Их восемь.

Так, в список включены маршруты № 520, № 34, № 49к и № 41к, которые следуют до станции МЦД «Пенягино». Также можно воспользоваться маршрутами № 549, № 540 и № 541, следующими до станции метро «Тушинская». Кроме того, указан маршрут № 30к, которые идет до станции МЦД «Пенягино».

На автобусах всех указанных маршрутов можно доехать до остановки «Архангельское».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе общественного транспорта в начале 2026 года.