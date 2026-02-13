Жителям Подмосковья рассказали, как на автобусе доехать до романтических мест региона

В АО «Мострансавто» подготовили список автобусных маршрутов до романтичемких мест Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

К примеру, до музея-заповедника «Архангельское» в Красногорске можно добраться на автобусах маршрутов №34, №520, №540, №541 и №549, которые следуют до остановки «Архангельское», а также на маршрутах №824 и №1067 до остановки «Санаторий».

В Коломне можно посетить французский замок La Ferme de Rêve. До него следует маршрут №55. Выйти нужно на остановке «Доношово». Еще одна локация — замок в Балашихе, до которого можно доехать на автобусах маршрута №1012. Нужная остановка — «ул. 7-я Линия».

Полный список маршрутов представлен на сайте министерства.

