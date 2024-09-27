Жителям Подмосковья рассказали, как не попасться на уловки телефонных мошенников

«Основная рекомендация — не сообщайте никому свои паспортные данные и финансовые сведения: данные банковской карты и ее владельца, трехзначный код с оборотной стороны карты или код из сообщения, присланного на мобильный телефон. Сотрудники банков и государственных структур никогда не запрашивают такую информацию по телефону. Не публикуйте эти сведения в социальных сетях», — подчеркнула омбудсмен.

Чаще всего мошенники представляются сотрудниками ЦБ, правоохранительных органов или других организаций. Обычно злоумышленники убеждают жертв, что с их счетом производят подозрительные операции или на их имя якобы пытаются оформить кредит. Также звонящие могут предложить перевести средства на «специальный» счет Банка России или обещать высокие доходы по вкладу. В случае отказала мошенники начинают угрожать уголовной ответственностью. Не ведите беседы с подобными личностями и сразу положите трубку.

Если сомневаетесь в том, что вам звонили мошенники, то перезвоните в банк или организацию, от лица которой вам поступил звонок, и лично уточните, действительно ли от вас требуются какие-либо действия.

Бдительность следует проявлять и при покупке товаров в интернете.

«Совершайте покупки в Сети <…> только на проверенных сайтах. Заведите специальную банковскую карту для онлайн-покупок и пополняйте ее исключительно на ту сумму, которая нужна для оплаты. <…> Никогда не вводите личные и финансовые данные на сомнительных сайтах и не переходите по ссылкам из подозрительных электронных писем», — подчеркнула Ирина Фаевская.

Дополнительно обезопасить себя можно с помощью антивирусной программы. Ее рекомендуется установить на все устройства.