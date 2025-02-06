Жителям Подмосковья рассказали, как обратиться в аппарат омбудсмена через МФЦ
В аппарат омбудсмена Подмосковья можно обратиться через МФЦ
Фото: [Медиасток.рф]
В пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской напомнили жителям региона о том, что они могут обратиться с вопросом в аппарат омбудсмена через МФЦ.
Так, записаться на онлайн-консультацию можно на региональном портале госуслуг. При оформлении записи можно будет выбрать подходящий день и офис.
В выбранный день нужно будет прийти в офис МФЦ. Там будет организована консультация с сотрудником аппарата подмосковного омбудсмена в режиме видеоконференции.
Как отметила Фаевская, новый формат позволяет жителям оперативно получать ответы на интересующие их вопросы в сфере защиты прав.