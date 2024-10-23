Жителям Подмосковья рассказали, как оформить компенсацию за детский сад

Жители Подмосковья могут подать заявление на получение компенсации за оплату детского сада в режиме онлайн на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что в начала 2024 года в регионе было подано более 50 тысяч таких заявок. Подать их могут родители и законные представители, которые внесли плату за присмотр и уход за ребенком в детском саду. Размер выплаты может варьироваться в зависимости от количества детей в семье, средней платы за детский сад и других факторов.

Воспользоваться услугой можно на портале в разделе «Образование» — «Образование детям» или в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.