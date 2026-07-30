Жителям Подмосковья рассказали, как оформить выплату к юбилею брака

Супружеские пары Подмосковья, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет, могут оформить единовременную выплату к юбилею брака в мобильном приложении Добродел. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подать заявление можно в разделе «Услуги» — «Поддержка» — «Назначение единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни». Пользователям нужно заполнить онлайн-форму и приложить обязательные документы. В ведомстве уточнили, что выплата не зависит от уровня дохода семьи, деньги поступят на указанные в заявлении реквизиты. При этом к следующим юбилеям выплата придет автоматически.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.