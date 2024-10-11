Жителям Подмосковья рассказали, как оплатить штрафы и налоги в приложении «Добродел»

Жители Подмосковья могут оплатить налоги, судебные задолженности, госпошлины, штрафы и многое другое в режиме онлайн в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для оплаты штрафа нужно перейти в раздел «Услуги» — «Платежи» — «Проверить и оплатить штрафы ГИБДД», ввести номер документа и провести оплату. В разделе «Коммунальные и гос.платежи» пользователи могут оплатить квартплату, электричество, водоснабжение, газ, отопление и не только.

В ведомстве напомнили, что воспользоваться приложением можно после авторизации через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.