Жителям Подмосковья рассказали, как подать заявку на возобновление подачи газа и поверку счетчиков

Жители Подмосковья могут подать заявку на возобновление подачи газа и поверку газовых счетчиков онлайн через приложение «Добродел», это доступно для собственников частных домов и квартир. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого нужно перейти в раздел «Услуги» — «Все услуги» — «Дом и ЖКХ» и выбрать нужную услугу. После этого пользователю нужно будет заполнить онлайн-форму и указать желаемую дату проведения работ. После подачи заявки с заявителем свяжется сотрудник АО «Мособлгаз» для подтверждения даты проведения работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.