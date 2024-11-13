Жителям Подмосковья рассказали, как подать заявление на компенсацию расходов ЖКУ
Фото: [Дарья Соколова]
Жители Подмосковья могут подать заявление на получение компенсации расходов за оплату жилищно-коммунальных услуг на региональном портале госуслуг, за неделю такой возможностью воспользовались почти три тысячи жителей. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга доступна для подмосковных льготников, она размещена в разделе «Дом и ЖКХ» — «Оплата ЖКХ». Для ее получения пользователям нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронное заявление, ввести реквизиты организации ЖКУ или приложить документы, подтверждающие оплату.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.