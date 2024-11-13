Жителям Подмосковья рассказали, как подать заявление на компенсацию расходов ЖКУ

Жители Подмосковья могут подать заявление на получение компенсации расходов за оплату жилищно-коммунальных услуг на региональном портале госуслуг, за неделю такой возможностью воспользовались почти три тысячи жителей. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.