Жителям Подмосковья рассказали, как подготовить техпаспорт помещения

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Жители Подмосковья могут подать заявление на подготовку технического паспорта помещения в режиме онлайн на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого нужно перейти в разделе «Дом ЖКХ» — «Документы». Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Пользователям для подачи заявления нужны заявка на выполнение работ по технической инвентаризации помещения и действующая выписка из ЕГРН или документ, подтверждающий право собственности. Стоимость услуги будет рассчитываться индивидуально.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области