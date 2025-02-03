Жителям Подмосковья рассказали, как получить налоговый вычет за покупку жилья

Жители Подмосковья могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физического лица при покупке квартиры или строительстве частного дома в виде налогового вычета. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, им вернут до 260 тыс. рублей при строительстве или покупке недвижимости и до 390 тыс. рублей — при уплате процентов в случае покупки квартиры в ипотеку. Для получения вычета необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ, получить справку 2-НДФЛ, подготовить копии документов, подтверждающих право на жилье, а также платежных документов. После этого нужно обратиться в налоговую или подать заявку через личный кабинет на сайте ФНС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.