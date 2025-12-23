Жителям Подмосковья рассказали, как помочь водоплавающим птицам зимой

В Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали жителям региона, как помочь водоплавающим птицам в холодное время года.

В ведомстве отметили, что в регионе на зиму остались кряквы, гоголи, чомги и другие виды. Несмотря на то что, по прогнозу, в ближайшие недели в области не ожидаются морозы ниже 12 градусов, кормовая база пернатых снижается.

Чтобы помочь птицам, можно подкормить их пшеницей, кукурузой или специальным кормом из зоомагазина. Однако, не следует бросать корм в воду, так как это приведет к загрязнению водоема.

Ни в коем случае нельзя кормить водоплавающих птиц хлебобулочными изделиями, солеными семенами, салом, чипсами, орехами и пшеном. Употребление хлеба приводит к брожению в зобу и воспалению, а пшено быстро окисляется на воздухе, и на зернах образуются токсичные жиры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по оздоровлению областных лесов.