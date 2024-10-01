Жителям Подмосковья рассказали, как правильно составить рацион питания для здоровья в зрелом возрасте

«Правильное питание может замедлить биологическое старение и на долгие годы поддержать хорошее самочувствие, когнитивные способности и физическую активность. Пожилые люди нуждаются в достаточном количестве белков 1 грамм на 1 килограмм массы тела. Хорошее соотношение между животными и растительными белками в рационе — 1:1», — сказала эксперт.

Она уточнила, что для этих целей можно употреблять белое мясо птицы и рыбу, например, судака, щуку, карпа, треску. Помимо этого, пожилым стоит есть яйца всмятку или в виде омлета, а также овощи, фрукты, крупы, цельнозерновой хлеб, продукты с Омега-3 и Омега-9. При этом Пичугина рекомендует ограничить потребление красного мяса и бульонов, потому что они могут способствовать образованию камней в почках и развитию подагры, а также колбас, консервов, солений, сладостей, белого хлеба, сдобной выпечки. Вместо конфет она советует есть сухофрукты, ягоды и фрукты.

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