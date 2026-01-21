Жителям Подмосковья рассказали, как правильно утилизировать мягкие игрушки

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали жителям региона, как правильно утилизировать мягкие игрушки.

В ведомстве отметили, что мягкие игрушки не являются стандартными бытовыми отходами и их нельзя выбрасывать в синие мусорные контейнеры или общие баки. Они требуют особой утилизации, чтобы не навредить экологии.

Чтобы правильно утилизировать мягкую игрушку, ее следует отнести на площадку «МегаБак» или в пункт приема текстиля. В этом случае она будет направлена на правильную переработку.

В рамках переработки мягкие игрушки сортируют и удаляют с них посторонние предметы. Затем их разрезают, чтобы получить доступ к наполнителю. Затем материалы разделяют и передают на переработку.

Из плюша и синтепона можно сделать новый наполнитель или технический утеплитель для домов. Из хлопка производят бумагу и картон, а из пластиковых элементов — новые пластиковые изделия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области обновляют объекты коммунальной инфраструктуры.