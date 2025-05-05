Жителям Подмосковья рассказали, как принять участие в проекте «Помню твой подвиг, родной! Дед у меня за спиной!»

Жители Подмосковья, в том числе семьи участников специальной военной операции, смогут принять участие во Всероссийском проекте Комитета семей воинов Отечества «Помню твой подвиг, родной! Дед у меня за спиной!», приуроченном к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Оставить заявку можно по ссылке. После этого нужно будет скачать подготовленный командой проекта коллаж, посвященный подвигу защитников Родины, разместить его в социальных сетях или распечатать. В распечатанном виде его можно использовать для изготовления брошюр регштаба КСВО или для участия в акции «Бессмертный полк» (если коллаж посвящен павшему воину СВО).

Президент России Владимир Путин поддержал проект на встрече с участниками федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Он проводится при поддержке Минобороны России и направлен на сохранение исторической памяти и укрепление связи поколений защитников Отечества.

«Очень важно то, о чем вы сейчас заговорили, и я тоже уже упоминал об этом в ходе нашей встречи: эта связь поколений имеет принципиальное значение. Это очень важно, что мы чувствуем. Очень хорошая идея, и проект замечательный. Обязательно поддержим», — сказал Путин в ответ на представление проекта руководителем Ярославского штаба КСВО Еленой Виноградовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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