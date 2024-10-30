Жителям Подмосковья рассказали, как приватизировать жилье в режиме онлайн

Жители Подмосковья могут приватизировать жилье онлайн через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что данный процесс представляет собой бесплатную передачу квартиры в собственность граждан, проживающих в ней. Это необходимо для продажи, сдачи ее в аренду и не только.

Чтобы приватизировать жилье, нужно собрать и отсканировать необходимые документы и подать заявление на портале. После получения положительного решения администрации муниципалитета все заявители должны подписать договор о передаче жилья в собственность, который отправят в Росреестр для регистрации перехода права собственности от муниципалитета в собственность граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.