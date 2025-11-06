Жителям Подмосковья рассказали, как справиться с апатией осенью

Заведующая психоневрологическим отделением Красногорской больницы Марина Саунова рассказала, как справиться с апатией в осенний период. Рекомендации специалиста привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам врача, осенью многие замечают, что у них снизился уровень энергии, появилась апатия. Это естественная реакция организма на сокращение светового дня. Так, недостаток солнечного света снижает выработку серотонина, а избыточная выработка мелатонина вызывает сонливость.

«Организм словно переходит в «экономный режим», но при этом психика ощущает нехватку ресурса и эмоциональной поддержки», — рассказала Саунова.

Чтобы пережить этот период, рекомендуется создать ощущение света и тепла. Так, могут помочь короткие прогулки днем, использование дома яркого освещения, свечей и теплых оттенков в интерьере.

Также рекомендуется чаще встречаться с друзьями и близкими. Даже короткий звонок может ослабить чувство одиночества и тревогу. Кроме того, очень важно соблюдать режим, разнообразно питаться и уделять время физической активности.

Если тоска не проходит, появилась плаксивость, раздражительность, ощущение безысходности — следует обратиться к специалисту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что программа диспансеризации имеет большое значение для жителей.