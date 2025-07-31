Жителям Подмосковья рассказали, как уберечь себя от теплового удара

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям о правилах безопасности в жару и рассказали, как уберечь себя от теплового удара. В ведомстве подчеркнули, что опасность теплового удара часто недооценивают, однако это жизнеугрожающее состояние.

Тепловой удар вызывает обезвоживание, резкий скачок давления и температуры, нарушает кровоснабжение органов и может привести к инсульту, почечной недостаточности, отеку легких или остановке сердца.

Основные симптомы теплового удара — это температура тела 39-41 градусов, учащенное дыхание и пульс, сильная слабость и сонливость, одышка, головная и мышечная боль, тошнота или рвота. Возможны спутанность сознания, расширение зрачков, кровотечение из носа и неутолимая жажда.

Получить тепловой удар можно не только на солнце, но и в перегретом транспорте, душном помещении, бане и в любом другом месте с высокой температурой. В группе риска — дети, беременные женщины, пожилые люди, люди с лишним весом и хроническими заболеваниями, спортсмены, а также те, кто плохо переносит жару.

Для профилактики теплового удара при жаркой погоде не рекомендуется выходить на улицу в дневные часы. Также лучше отказаться от физических нагрузок в пик солнечной активности. На улице следует носить легкую одежду из натуральных материалов и светлых оттенков. Головной убор обязателен. Кроме того, необходимо пить достаточное количество чистой воды, а алкоголь и тяжелую пищу — исключить.

При ухудшении состояния нужно как можно скорее переместиться в тень или прохладное место, освободиться от тесной одежды и обуви, приложить прохладные влажные компрессы ко лбу, шее, груди и подмышкам, а также выпить воды. Ни в коем случае нельзя резко охлаждаться ледяной водой — это смертельно опасно для сердца. Если состояние не улучшается, нужно вызвать скорую.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность обеспечения безопасности летом.