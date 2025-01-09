Жителям Подмосковья рассказали, как ухаживать за кожей лица после новогодних праздников

После новогодних праздников кожа лица может стать более сухой и обезвоженной, поэтому за ней важно правильно ухаживать. Об этом рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Татьяна Макаревич, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, она советует умываться прохладной водой без использования агрессивных средств и наносить легкий увлажняющий крем. Чтобы снять отеки, можно делать холодный компресс с помощью замороженного отвара ромашки. Врач также советует использовать охлаждающие и подтягивающие маски для свежести лица, наладить сон и ограничить потребление алкоголя и кофеина.

«Если наблюдаются частые и выраженные отеки, важно проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить возможные сопутствующие заболевания», — добавила Макаревич.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.