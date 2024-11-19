Жителям Подмосковья рассказали, как ухаживать за кожей в зимний сезон

В зимний сезон важно наносить на кожу защитный крем, чтобы предотвратить ее пересыхание и создать защитный барьер. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Помимо этого, она советует минимизировать время нахождения на открытом воздухе в морозную погоду, носить шапки, шарфы и перчатки, а также умываться теплой водой и наносить питательный крем после прогулки. Врач также советует наладить питание и включать в рацион рыбу, орехи и семена льна, которые улучшат защитные функции кожи.

«При обнаружении кожных реакций на холод, таких как обширные покраснения, сильный зуд, появление пузырей или язв, следует обязательно обратиться к врачу-дерматовенерологу. Самолечение может быть опасно и привести к осложнениям», — добавила Алимова.

Напомним, что записаться на прием к специалисту можно через региональный портал «Здоровье».

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