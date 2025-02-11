Жителям Подмосковья рассказали, как узнать историю своих предков

Жители Подмосковья смогут узнать историю своих предков с помощью сервиса «Поиск по архивам», в рамках него с помощью искусственного интеллекта расшифровали более 3 млн записей старинных архивных документов региона. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Алгоритм, которые работает на базе системы оптического распознавания символов, позволил обработать записи XVIII — начала XX веков. В них есть сведения о жителях Московской губернии, Москвы, Рязани, Тулы, Владимира и их окрестностей. Пользователям доступны оригиналы рукописных записей, а также документы в формате книги. Для этого нужно перейти в сервис Яндекса «Поиск по архивам» и ввести фамилию, название населенного пункта или другую информацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.