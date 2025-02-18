Жителям Подмосковья рассказали, как узнать остаток материнского капитала

Жители Подмосковья могут узнать об остатке материнского капитала на сайте Социального фонда России или лично в его отделениях, а также на сайте Госуслуги. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Справка об остатке может пригодиться, например, при покупке квартиры. Она позволит узнать точную сумму денежных средств на счете.

В ведомстве напомнили, что родители могут использовать материнский капитал постепенно. С 1 февраля 2025 года его размер проиндексировали на 9,5%. Так, на первого ребенка он составит 690 266,95 рубля, на второго — 912 162,09 рубля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.