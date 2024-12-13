Жителям Подмосковья рассказали, как вернуть здоровье легких

Вернуть здоровье легких можно, если полностью отказаться от курения, улучшения наступят уже через несколько часов после последней выкуренной сигареты. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Что касается легких, в течение пары месяцев функции органа постепенно улучшаются, кашель и одышка становятся меньше. Примерно через полгода реснички, находящиеся на слизистой оболочке бронхов, снова обретают способность очищать легкие. А это значит, снижается риск заражения различными инфекциями», — рассказал врач.

По его словам, если человек не закурит повторно, через 10 лет риск столкнуться с раком легких у него снижается в два раза. Холдин уточнил, что речь идет как об обычных сигаретах, так и об электронных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.