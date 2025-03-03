Жителям Подмосковья рассказали, как воспользоваться онлайн-услугой по самозапрету на выдачу кредитов

Жители Подмосковья могут подать заявление на запрет банкам и микрокредитным организациям выдавать кредиты на свое имя в цифровых зонах МФЦ региона, услугу предоставляют на Едином портале государственных услуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жители могут воспользоваться услугой по самозапрету на выдачу кредитов на гостевых компьютерах в любом из отделений МФЦ Подмосковья, а наши консультанты всегда подскажут, как это сделать», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

В ведомстве уточнили, что самозапрет нельзя установить на автокредиты, ипотеку и образовательные кредиты. При желании установленные ограничения можно будет снять в любое время. Варганова уточнила, что за первые дни работы услуги в цифровых зонах МФЦ региона запрет установили более 1,5 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.