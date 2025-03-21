Жителям Подмосковья рассказали, как врачи работают с детьми с синдромом Дауна

В НИКИ детства в рамках Международного дня человека с синдромом Дауна рассказали о методиках работы с такими детьми. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам специалистов, в учреждении работа с маленькими пациентами, которым диагностировали синдром Дауна, ведется в трех основных направлениях: восприятие, понимание речи и говорение.

Один из главных признаков синдрома Дауна — пониженная чувствительность тела. У детей с таким диагнозом слабая моторика, они плохо владеют суставами и мышцами. Поэтому врачи помогают детям развить суставные и мышечные чувства.

Также медики уделяют большое внимание развитию у детей слухового восприятия. Маленьких пациентов учат распознавать звуки, определять их начало и конец, различать звуковые характеристики.

Врачи подчеркнули, что не нужно заставлять детей повторять слова механически. Это может привести к неконтролируемому автоматическому повторению слов. Вместо этого следует развивать понимание причинно-следственных связей, говорить меньше и с паузами, а также использовать альтернативные способы коммуникации.

В НИКИ детства ежегодно оказывают помощь более чем 15 детям с синдромом Дауна.

Ранее сообщалось, что врачи учреждения помогли девочке, которая от боли годами не могла двигаться и есть.