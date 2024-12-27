Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать качественные консервированные овощи и фрукты

Перед покупкой консервированных овощей и фруктов в магазине важно оценить целостность банки — на ней не должно быть повреждений. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На упаковке товара должна быть маркировка, которая будет подтверждением того, что его изготовили законным способом. Специалисты ведомства также советуют проверить срок годности товара, а также изучить состав. При выборе консервированных огурцов и помидоров нужно убедиться в том, что рассол прозрачный, кожица не лопнувшая и сами плоды — цельные.

В ведомстве добавили, что в регионе по итогам 2024 года изготовили 199,8 тыс. тонн консервированной продукции. Это на 15,6% больше в сравнении с прошлым годом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.