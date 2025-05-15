Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать «Народного почтальона»

Жители Подмосковья могут принять участие в онлайн-голосовании за звание «Народного почтальона» и выбрать победителя одной из номинаций конкурса «Земский почтальон». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Регион на конкурсе представила почтальон Мария Симакова, которая доставляет почту в 540 домов. Кроме того, она организовала кружок по плетению маскировочных сетей для поддержки участников специальной военной операции.

Отдать свой голос за почтальонов, работающих в сельской местности и малых городах, можно до 5 июня по ссылке.

Отметим, что конкурс проводится впервые партийным проектом «Единой России» «Российское село» и Российским союзом сельской молодежи при поддержке АО «Почта России».

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