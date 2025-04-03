Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать способ получения платежек за коммуналку

Жители Подмосковья смогут отказаться от бумажных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в пользу электронных на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь на регпортале появилась возможность полностью отказаться от бумаги и перейти на электронные платежки за ЖКУ. Это не только экономит время, но и помогает сохранить природу», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что в регионе совместно с федеральным правительством запустили эксперимент по отправке квитанций за ЖКУ только в электронной форме. Для отказа от бумажных документов нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и на странице сервиса дать свое согласие на получение платежек только в электронном виде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.