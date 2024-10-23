Жителям Подмосковья рассказали, как вызвать ветеринарного специалиста на дом

Жители Подмосковья могут вызвать ветеринарного специалиста Государственной ветеринарной службы региона на дом по телефону Контактного центра +7 495 668-01-25, он работает ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Помимо этого, они могут оставить онлайн заявку на одном из официальных сайтов Территориальных ветеринарных управлений № 1, № 2, № 5 в разделе «Ветеринарная помощь на дому». С начала 2024 года в Контактный центр поступило более 320 обращений по вопросам вызова ветеринарного специалиста на дом.

В ведомстве напомнили, что в регионе действуют 90 государственных учреждений ветеринарии, которые оказывают полный спектр услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.