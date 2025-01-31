Жителям Подмосковья рассказали, как заказать документы из госархива региона

Жители Подмосковья могут заказать документы из государственного архива региона через приложение «Добродел». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что для этого нужно перейти в раздел «Услуги», «Все услуги», «Личные документы» и выбрать «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем». Там можно получить данные о заработной плате, трудовом стаже, наградах и не только. С результатом услуги можно будет ознакомиться в личном кабинете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.