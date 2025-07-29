Жителям Подмосковья рассказали, как записаться к врачу через «Добродел»

Жители Подмосковья могут записаться на прием к врачу через приложение «Добродел», таким способом запись в регионе оформили уже почти 300 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого нужно перейти в раздел «Услуги» — «Запись к врачу». Далее необходимо выбрать врача, дату и время. В ведомстве уточнили, что таким способом можно записать и другого человека, если выбрать опцию «Другой полис». Помимо этого, в приложении пациенты могут заказать справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение, санаторно-курортную карту для взрослого или ребенка и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.