Жителям Подмосковья рассказали, как записаться на диспансеризацию через «Добродел»

Жители Подмосковья могут записаться на диспансеризацию в режиме онлайн через приложение «Добродел». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого нужно авторизоваться в приложении с помощью ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» — «Запись к врачу» — «Диспансеризация, профосмотр». После этого пользователи смогут выбрать врача, дату и время. Помимо этого, в приложении можно посмотреть и скачать медицинские результаты исследований, заказать справку для получения путевки в санаторно-курортное лечение, санаторно-курортную карту для взрослого или ребенка, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными и не только.

Скачать мобильное приложение «Добродел» можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.